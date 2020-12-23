Ahlatcı Metal Rafineri'nin borsadaki faaliyetleri durduruldu
Ahlatcı Metal Rafineri'nin Borsa İstanbul'daki faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.
Ahlatcı Metal Rafineri'nin Borsa İstanbul'daki faaliyetleri 22 Aralık itibarıyla durduruldu.
KAP'ta yer alan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 21/12/2020 tarihli yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in (Üyelik Yönetmeliği) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan hükme aykırı hareket ettiğinin anlaşılması nedeniyle Üyelik Yönetmeliği'nin 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptal edildiği bildirilmiş olup, Şirketin Borsamızdaki faaliyetleri 22/12/2020 tarihi itibarıyla durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı