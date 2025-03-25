Akbank ve Anadolu Hayat Emeklilik’ten temettü kararı

Akbank ve Anadolu Hayat Emeklilik, temettü kararı aldı.

Akbank, 2024 yılı net kârı olan 42,36 milyar TL’den ortaklarına toplamda 6,35 milyar TL brüt nakit kâr payı dağıtacak. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, birinci nakit brüt kâr payı 260 milyon TL, ikinci nakit brüt kâr payı ise 6,09 milyar TL olarak belirlendi. Nakit temettü dağıtımının 26 Mart 2025 itibarıyla başlayacağı duyuruldu.

Anadolu Hayat Emeklilik’ten hissedarlarına 4,94 TL

Anadolu Hayat Emeklilik de 2024 yılı kârından hisse başına 4,94 TL nakit temettü dağıtacak. KAP’a yapılan açıklamaya göre, şirketin temettü ödemeleri 28 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yünsa da temettü dağıtımını gündeme aldı

Öte yandan, Yünsa da 2024 yılı kârından hisse başına net 0,032 TL nakit temettü dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak.

Bu gelişmelerle birlikte, yatırımcılar mart ayı sonunda temettü ödemelerini hesaplarında görmeye başlayacak.