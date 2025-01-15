Akfen halka arz oluyor: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arz tarihleri ve detayları belli oldu.

Akfen İnşaat’ın halka arzında toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtılacak. Akfen İnşaat halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL olarak belirlendi. Eşit dağıtım yöntemiyle bireysel yatırımcılar için tahsis edilen pay miktarı, katılım sayısına göre değişiklik gösterecek.

Peki Akfen halka arzı kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Akfen halka arzı ne zaman başladı?

Akfen halka arz süreci, 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak.

Halka arz hisse fiyatı ve büyüklüğü ne kadar?

TL nominal değerli paylar 38,70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Akfen halka arz kaç lot verir?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 300 Bin katılım ~ 128 Lot (4953 TL).

- 700 Bin katılım ~ 55 Lot (2128 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1354 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (1006 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (812 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (657 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (580 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (503 TL).

Akfen halka arz hangi bankalarda var?

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş (AKFIS) halka arzına katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumların listesi şu şekilde;

- A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

- Acar Menkul Değerler A.Ş.

- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

- Bizim Menkul Değerler A.Ş.

- Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Colendi Menkul Değerler A.Ş.

- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

- Denizbank A.Ş.

- Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Fibabanka A.Ş.

- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Global Menkul Değerler A.Ş.

- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Halk Bankası A.Ş.

- ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

- ING Menkul Değerler A.Ş.

- ING Bank A.Ş. (Özel bankacılık şubeleri)

- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.

- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İş Bankası A.Ş.

- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Odeabank A.Ş.

- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Pay Menkul Değerler A.Ş.

- PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Prim Menkul Değerler A.Ş.

- QNB Bank A.Ş.

- QNB Yatırım Menkul Değerler

- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Şekerbank A.Ş.

- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.

- TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Vakıflar Bankası A.Ş.

- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ziraat Bankası A.Ş.