Akfen İnşaat ilk işlem gününde yüzde 10 kaybettirdi
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., bugün borsada işlem görmeye başladı. Halka arz büyüklüğü 2,6 milyar TL olan şirket ilk işlem gününde 'taban' yaparak yüzde 10 zarar ettirdi.
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Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 'AKFIS' koduyla işlem görmeye başladı.
Halka arzda hisse başına 38,7 TL fiyat belirlenirken, şirket ilk işlem gününde yüzde 10 düşerek yüzde 34,84'e kadar geriledi.
Akfen İnşaat, 15-17 Ocak tarihlerine halka arz olmuştu. Büyüklüğü 2,6 milyar TL'ye ulaşan halka arz 250 binden fazla yatırımcı katılmıştı.