Akfen Yenilenebilir Enerji'nin halka arzına rekor talep

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını aralıksız sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji’nin halka arzına yatırımcılar rekor ilgi gösterdi.

Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğini üstlendiği halka arzda Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yüzde 33,5’lik payının halka açılması için 8-9-10 Mart tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecinde tüm yatırımcı kategorilerinden toplam 76.213.831.346,80 TL’lik talep alınırken, bu rakam halka arz büyüklüğü 3.335.632.889 TL’nin 22,84 katı olarak gerçekleşti.

Akfen Yenilenebilir Enerji halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylara 91,1 katı, Akfen Grubu çalışanlarına tahsis edilen paylara 1,4 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen paylara 18 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen paylara ise 1,9 katı talep geldi.

Ortaya çıkan sonuçlar bakımından son yılların en büyük halka arzlarından birine imza atıldı.

Tamamı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, halka arza yönelik 3 günlük talep toplama dönemi sonucunda karşılaştıkları yoğun yatırımcı ilgisi ile karşılaştıkların, bundan dolayı çok gururlu olduklarını ifade etti.

Karabeyoğlu, “Güçlü finansal tabloları ile tamamı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan, Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerine dağılmış genç ve temiz enerji portföyümüze yerli ve yabancı yatırımcının ilgisi çok büyük oldu. Son yılların en büyük hakla arzlarından birisine imza atmaktan dolayı gururluyuz. Ülkemizin ve şirketimizin geleceğine duyulan güvenin bir göstergesi olarak kabul ettiğimiz bu ilgi için yatırımcılara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.