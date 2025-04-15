Alarko temettü ödemelerine başlayacak! Tarih belli oldu

Alarko Holding, 2024 yılına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını ve temettü dağıtım kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Şirket, hisse başına brüt 2,6 TL temettü ödeyeceğini duyurdu. Temettü ödemeleri 17 Nisan 2025 tarihinde başlayacak.

14 Nisan’da gerçekleştirilen olağan genel kurulda, şirketin 2024 yılı net dönem kârı 2 milyar 92 milyon TL olarak açıklandı. Kontrol gücü olmayan paylar düşüldüğünde net dağıtılabilir kar 1 milyar 757 milyon TL olarak belirlendi. Şirket, önceki yıllarda ayrılan yedek akçelerin yasal sınırı aşması nedeniyle bu yıl için yeni birinci tertip yedek akçe ayırmayacak.

Kâr payı dağıtımı kapsamında, yapılan 3,2 milyon TL’lik bağışla birlikte toplam kâr 1 milyar 760 milyon TL’ye ulaştı. Bunun yüzde 64,24’üne denk gelen 1 milyar 131 milyon TL'lik kısmı nakit olarak ortaklara dağıtılacak. Vergi kesintileri sonrası kalan kâr, olağanüstü yedek akçelere eklenecek.

Pay geri alımı yapıldı

Şirket ayrıca pay geri alımına ilişkin bilgileri de kamuoyuna duyurdu. KAP açıklamasında, Borsa İstanbul’da 101,70 - 100,70 TL fiyat aralığında 990 bin TL nominal değerli ALARK payının geri alındığı bildirildi. Böylece şirketin elinde bulunan ALARK paylarının toplam nominal tutarı 15 milyon TL’ye, sermayeye oranı ise yüzde 3,457’ye ulaştı.