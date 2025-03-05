Almanya'nın harcama planları Avrupa borsalarını uçurdu, ABD vadelileri güçlü seyrediyor

ABD hisse senedi vadeli endeksleri ve Avrupa borsaları, piyasalardaki risk iştahının artmasıyla yükseliş kaydetti. ABD'de Trump yönetiminin belirli gümrük vergilerinde esneklik gösterebileceğine dair beklentiler ve Avrupa’da Almanya'nın savunma ve altyapı harcamalarını artırma planları, yatırımcıları cesaretlendirdi.

Saxo Markets baş yatırım stratejisti Charu Chanana, ABD ve Avrupa vadeli işlemlerindeki yükselişin, "ABD Ticaret Bakanı'nın tarifeleri bir müzakere aracı olarak gördüğünü pekiştirmesi" nedeniyle gerçekleştiğini, ancak piyasalarda hâlâ belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Invesco Asset Management’ın küresel piyasa stratejisti Tomo Kinoshita ise "Piyasalar, ek gümrük vergilerinin ABD’de potansiyel enflasyonist etkilerine odaklanmak yerine, Trump yönetiminin bir anlaşma arayışında olduğu fikrini fiyatlıyor gibi görünüyor" dedi.

Bu gelişmelerin etkisiyle S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,57, Nasdaq 100 yüzde 0,70 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

Avrupa piyasalarında da Stoxx 600 yüzde 1,37, CAC 40 yüzde 1,9 ve DAX yüzde 3,39 oranında değer kazandı. Almanya’nın savunma ve altyapı harcamalarına yönelik mali genişleme adımları, özellikle DAX endeksinde belirgin bir yükselişi beraberinde getirdi.

Yatırımcılar, ABD ve Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlerken, piyasaların seyrini belirleyecek ana faktörlerin ticaret politikaları ve küresel ekonomik görünüme yönelik yeni açıklamalar olacağı öngörülüyor.