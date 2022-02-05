Alternatif arayanlara alternatif yatırım fonu

Ufuk KORCAN

Çevrenizdekilere ‘paran olsa ne yaparsın?’ sorusunu sorsanız en fazla alacağınız yanıtlardan biri ‘konut alırım’ olur. Geçmiş yıllara bakıldığında konutun tasarruf sahipleri arasında ne kadar popüler olduğu görülür. Konutun bu kadar ilgi görmesinin altında çeşitli ekonomik, psikolojik ya da kültürel nedenler yatıyor ama bunun ayrıntısına bu yazıda girmeyeceğim. Son dönemlerde atılan ekonomik adımların sonucu para ve sermaye piyasaları enstrümanlarında gelinen nokta yatırım kararı vermeyi zorlaştırıyor. Çoğu tasarruf sahibi yüksek getiriden ziyade parasını enflasyon karşısında koruma derdine düşmüş durumda.

YÜZDE 200 GETİRİ SAĞLADI

22 Aralık’ta açıklanan kur korumalı mevduat hesabı ürünüyle şu aşamada TL’den dövize kayışın önlendiği hatta uygulamaya tüzel kişilerin de dahil edilmesiyle döviz hesaplarında bir miktar çözülmenin yaşandığı görülüyor. Şu aşamada kurlardaki yukarı hareketin önüne geçildiği söylenebilir. Mevduat faizleri ve kurların geldiği seviye, konut fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı artış tasarruf sahipleri için yeni alternatifl eri gündeme getirdi. Hisse senedi ve yatırım fonlarına bir kayış var. Bunların yanında parası olanlar önemli getiriler sunan alternatif yatırım fonlarını da inceleyebilir. Öyle ki geçen sene ortalama yüzde 200’ün üzerinde getiri sağlayan girişim sermayesi, yüzde 100’e yakın getiri sağlayan gayrimenkul yatırım fonları var.

28 MİLYAR TL'LİK PAZAR

Türkiye’de 1 milyon TL’nin üzerinde tasarrufu olan ‘nitelikli yatırımcılara’ sunulan alternatif yatırım fonu pazarının büyüklüğü 2021 yılsonu itibariyle 27.8 milyar TL’ye ulaştı. Alternatif yatırım fonları olan gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu kurmak üzere SPK tarafından yetkilendirilmiş 31 portföy yönetim şirketi bulunuyor. Bunların 7 tanesi sadece gayrimenkul yatırım fonu, 10 tanesi sadece girişim sermayesi, 10 tanesi her iki türde yatırım fonu kurmak üzere yetkilendirilmiş. İhraç dönemi devam eden ve ilk defa yatırım almış olan fonlar dahil 83 gayrimenkul fonu yatırım aldı. Bu fonların büyüklüğü 13 milyar TL seviyesinde. Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı’nda 7 gayrimenkul yatırım fonu işlem görüyor.

Dolar dar bantta hareket ediyor

Uzun zamandır 13.30-13.80 TL aralığında hareket eden dolar/TL paritesinde olası geri çekilmelerde 13.35 seviyesi destek noktası olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 13.67 seviyesi takip edilecek güçlü direnç noktası. Bu seviyenin aşılması halinde 13.82 hedefe girebilir. Döviz tarafında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacağı açıklamalar, Rusya-Ukrayna gerginliği, yerlilerin döviz pozisyonlarındaki değişim yakından izlenecek.

Konut ve ofislere ilgi var

Gayrimenkul yatırım fonları, nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında topladığı paralarla, SPK tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyü yönetiyor. Bu fonlar gayrimenkul yatırımı ile ilgilenen ancak gayrimenkullerin fiziki sorunları, alım-satımı, kiralanması gibi işlemlerle ilgilenmek istemeyenlere likit bir yatırım imkanı sunuyor. Fonlar genellikle portföydeki gayrimenkullerin değer artışından ve kira getirilerinden gelir üretiyor ve fonların fiyatı da bu iki ana kalem üzerinden belirleniyor. Gayrimenkul yatırım fonlarının portföy dağılımlarına bakıldığında yüzde 20 konut, yüzde 18 ofis, yüzde 7 AVM/perakende, yüzde 2 arsa/arazi yer alıyor. Geri kalan kısım ise karma yatırımlardan oluşuyor.

Teknoloji şirketleri başı çekiyor

Girişim sermayesi yatırım fonları ise büyüme potansiyeline sahip, mali yapısını güçlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak oluyor. Bu fonlara yatırım yapmak için nitelikli yatırımcı olmanız gerekiyor ama 1 milyon TL yatırmanız şart değil. Örneğin 100 bin TL gibi bir tutarla da yatırım yapabilirsiniz. 2021 sonu itibarıyla yatırım almış 108 girişim sermayesi yatırım fonu var. Buradaki fonların büyüklüğü ise 14.7 milyar TL. Girişim sermayesi yatırım fonları yatırım yaptığı sektörler arasında yüzde 47 ile teknoloji başı çekiyor. İkinci sırada yüzde 18 ile yenilenebilir enerji geliyor.

Borsada 2.010 puan önemli

Borsa İstanbul geride bıraktığımız hafta yurtdışında hem de içeride bilançolara odaklandı. Genel anlamda küresel hisse piyasalarında toparlanma çabası öne çıkarken Facebook’un beklentilerden kötü gelen bilançosu bu çabayı sekteye uğrattı. Öte yandan Türkiye’de açıklanan ocak ayı enflasyon rakamları da piyasalar tarafından izlendi. BİST 100 Endeksi’nde kısa vadede 2.010 puan önemli. Endeksin 2.010 seviyesi üzerinde tutunabilmesi durumunda ilk direnç bölgesi olarak 2.050-2.065 aralığı takip edilebilir. Aşağıda ise 1.965 ilk güçlü destek noktası.