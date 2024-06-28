Altın, borsa, döviz... İşte bu hafta kaybettirenler! (24-28 Haziran yatırım araçları performansı)

BIST 100 endeksi, 24-28 Haziran haftasında en düşük 10.486,70 ve en yüksek 10.824,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,15 değer kaybederek 10.647,91 puandan tamamladı.

Gram, Cumhuriyet, külçe ve çeyrek altın fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,24 azalışla 2 bin 452 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,67 gerileyerek 16 bin 200 liraya indi. Geçen hafta sonu 4 bin 90 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 66 liraya geriledi.

Dolar ve Euro'da güncel kur

Bu hafta ABD doları yüzde 0,05 değer kaybederek 32,8170 liraya inerken, avro yüzde 0,02 artışla 35,1220 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,39 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,94 ile "Borçlanma Araçları" fonları ile "Para Piyasası" fonları oldu.