Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Nvidia ve Amazon hisseleri güne düşüşle başladı

Yatırımcılar Fed'in gelecek yıla dair politika görünümünü değerlendirmeye devam ederken, New York borsası düşüşle açıldı. Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 6 baz puan azalışla 4,56'ya geriledi.

Çarşamba günü yeni yıl tatili dolayısıyla Amerikan borsalarının kapalı olacağına işaret eden analistler, hafta boyunca zayıf işlem hacmi beklendiğini kaydetti.

Teknoloji hisselerine dikkat!

Büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde de düşüş yaşanırken, Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Nvidia ve Amazon'un hisseleri yüzde 1'den fazla kayıpla güne başladı. Tesla'nın hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde geriledi.

Jeju Air hava yolu şirketine ait Boeing 737-800 yolcu uçağının hafta sonu 179 kişinin ölümüne neden olan kazası sonrasında Güney Kore'de, söz konusu modeldeki uçakların denetlenmesi talimatı verildi. Boeing hisseleri ise yüzde 4,5 düştü.