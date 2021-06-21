Aracı kurumlara 'halka arz' uyarısı

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun, aracı kurumlara seslenerek şirketleri sermaye piyasalarına kazandırırken doğru zamanda doğru şirketi doğru fiyattan getirmeleri gerektiğini belirtti. Ergun, “Halka arz sürecinde yaşanacak ihmalkarlıklar, problemler halka arz iklimine, sermaye piyasalarına zarar vermekte” diye konuştu.

Oyak Yatırım için düzenlenen gong töreninde konuşan Ergun, aracı kurumların Borsa İstanbul’un en önemli iş ortağı ve paydaşı olduğunu dile getirdi. Ergun, özellikle pandemi sürecinde aracı kurumlarla Borsa İstanbul’un elele vererek tüm hizmetlerin kesintisiz şekilde sürmesini gayret göstererek çaba sarf ederek sağladığını vurguladı. Sektör olarak ciddi testten geçtiklerini kaydeden Ergun, “Değişen koşullara ayak uydurmayı başardık. Bu özverili gayretlerinden dolayı aracı kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Ergun, halka arzlarda en önemli aktörlerden birinin aracı kurumlar olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Aracı kurumlara seslenmek istiyorum. Şirketleri sermaye piyasalarına kazandırırken halka arza getirirken doğru zamanda doğru şirketi doğru fiyattan halka arza getirin. Halka arz sürecinde yaşanacak ihmalkarlıklar, problemler halk arz iklimine zarar vermekte. Sermaye piyasasına zarar vermektedir. Beklentimizin çok yüksek olduğunu aracı kurumlardan gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum.”

Ergun, yatırımcılardan da finansal okur yazarlıklarını yükseltmelerini rica ederken “Aracı kurumlardan aldıkları tavsiyeler doğrultusunda birikimlerini değerlendirmelerini ve karar verirken analist raporlarını incelemelerini istiyorum. Aracı kurumlarımız daha fazla analist raporları hazırlayın. Finansal okuryazarlığa katkı verin” ifadelerini kullandı.