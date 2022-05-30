Aracı kurumlarda kâr rekoru

Barış ERKAYA

BIST-100 endeksinin 1392 puanda olduğu 2021 ilk çeyrekten 2233 puana neredeyse 1000 puana yakın yükseliş sergilediği bir senede aracı kurumların kıyasıya rekabeti yaşandı. Borsadaki yatırımcı sayısının 2 milyon 139 binden 2 milyon 408 bine çıktığı bu dönemde hangi aracı kurumun bu mücadeleden en karlı çıktığını gösteren karlılık verilerini analizexpert.com aracılığıyla analiz ettik.

TOPLAM KARLILIKTA ZİRVEDE İŞ YATIRIM VAR

Buna göre toplam karlılıkta 59 aracı kurumun zirvesinde İş Yatırım yer aldı. 2022’nin ilk çeyreğinde 581 milyon TL’lik net dönem karına ulaşan İş Yatırım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52’lik kar artışıyla sektör ortalamasının oldukça üzerinde bir karlılık performansı yakaladı. İş Yatırım’ı kar büyüklüğünde Garanti BBVA Yatırım, Ak Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Deniz Yatırım izledi.Karını oransal olarak en çok artıran aracı kurum yüzde 4 bin 795 kar artışıyla Pay Menkul oldu. Onu 3 bin 460’lık kar artışıyla Ahlatcı Yatırım izledi. Morgan Stanley Menkul yüzde bin 771, Piramit Menkul yüzde 794, Ata Yatırım yüzde 461, Strateji Menkul yüzde 316 kar artış oranı yakaladı.

KAMU ARACI KURUMLARINDA KAR DÜŞÜŞÜ

Öte yandan kar artış rakamlarına bakıldığında 59 aracı kurumun ortalama kar artışı 2022 ilk çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 28 gerçekleşti. Toplam karda üst sıralarda yer alsa bu ortalama kar artışının altında kalan aracı kurumlar, Garanti BBVA, Gedik Yatırım olurken kamu aracı kurumları Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım’ın karlarında ise aynı dönemde azalışlar yaşanması gözden kaçmadı.

Aracı kurumların bu kadar yoğun borsa işlemlerinin gerçekleştiği, yatırımcı sayılarının arttığı, borsanın ise TL bazında ciddi bir ralli gerçekleştirdiği dönemde özsermaye karlılıklarında geçen yılın ilk çeyreğine göre bir gerileme yaşadığı görülüyor. Geçen yılın ilk çeyreğinde ortalama yüzde 15 özsermaye karlılığı ile çalışan 59 aracı kurum bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 13 özsermaye karlılığına geriledi. Özsermaye karlılığını artıran aracı kurumlar arasında ilk dikkat çekenler Ata Yatırım, Ahlatcı Yatırım, Strateji Menkul, Pay Menkul, Morgan Stanley Menkul, Metro Yatırım, A1 Capital, İntegral Yatırım, Piramit Menkul, İnfo Yatırım…

EN ÇOK ZARAR EDENLER

Zarar eden aracı kurumlar sıralamasına bakıldığında Midas Menkul, en çok zarar eden aracı kurum oldu. Midas Menkul’ün geçen yıla göre zararını yüzde 446 artırdığı da dikkat çekti. Toplam zararda onu Acar Menkul Değerler, Dinamik Menkul, BGC Partners, Reel Kapital, Alan Yatırım, İkon Menkul, Bahar Menkul ve Polen Menkul izledi. Aracı kurumların özkaynakları toplamı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artışla 18 milyar TL’ye, aktifl eri yüzde 61 artışla 75 milyar TL’ye, esas faaliyet karı ise yüzde 27 artışla 2.8 milyar TL’ye ulaştı. Karları ise toplamda yüzde 28 artışla 2.4 milyar TL’ye yükseldi.