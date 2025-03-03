Aracı kurumların tercih ettiği hisseler ve hedef fiyatları belli oldu

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketler 2024 dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, aracı kurumların şubat sonu itibarıyla model portföylerinde en çok yer verdikleri hisse senetleri belli oldu.

ForInvest Haber tarafından takip edilen 28 uzun vadeli model portföy ve öneri listesinden derlenen verilere göre; Türk Hava Yolları (THY) 22 portföyde kendisine yer bularak ilk sıraya oturdu. Turkcell 21 model portföyde yer alarak bu ay ikinci sıraya geriledi ve zirveyi THY'ye bıraktı.

Migros, ocak ayında olduğu gibi şubat ayında da 17 portföyde yer aldı. Aselsan bulunduğu portföy sayısını 15'ten 16'ya yükseltirken, BİM de 16 model portföye girdi.

Bunları 15 model portföyde yer alan Garanti BBVA, 13 model portföyde yer alan Ford Otosan, 11 model portföylde yer alan Akbank ve 10 model portföyde yer alan Mavi takip etti.

YKB ve Çimsa, Sabancı Holding ve Emlak Konut GYO 9'ar portföyde yer buldular.

Hisselerin hedef fiyatları belli oldu

En beğenilen hisse olan THY için model portföylerde ifade edilen hedef fiyatların ortalaması 458,51 TL oldu.

Turkcell için ortalama hedef fiyatı 152,69 TL, Migros için 791,03 TL, Aselsan için 112,8, BİM için 764,25 TL, Garanti BBVA için 176,27 TL, Ford Otosan için 1443,71, Akbank için 90,21 TL, Mavi Giyim için 123,03 TL ve Sabancı Holding için 153,88 TL, Çimsa için 60,63 TL ve YKB için 44,66 TL oldu.