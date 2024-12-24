ARMADA GIDA HALKA ARZ: Kaç lot veriyor, hangi bankalarda var, katılıma uygun mu? İşte detaylar...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı.

Armada Gıda halka arzı ne zaman?

Yeni bültende yer alan bilgilere göre, şirket 25-27 Aralık 2024 tarihleri arasında talep toplayacak. Talep toplama işlemleri her gün 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Hisse fiyatı 40 TL olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü 2,19 milyar TL olacak.

Şirketin halka açıklık oranının yüzde 24,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Talep toplama sürecinin ardından "ARMGD" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak olan şirket, yatırımcılardan yoğun ilgi görmeyi hedefliyor.

Armada Gıda halka arzı kaç lot dağıtacak?

Armada Gıda'nın halka arzında toplamda 54 milyon 996 bin lot yatırımcılara sunulacak. Katılım oranına bağlı olarak dağıtılacak lot sayıları ise şöyle:

* 300 bin katılım: 92 lot (3.680 TL)

* 700 bin katılım: 40 lot (1.600 TL)

* 1,1 milyon katılım: 25 lot (1.000 TL)

* 1,5 milyon katılım: 19 lot (760 TL)

* 1,9 milyon katılım: 15 lot (600 TL)

* 2,3 milyon katılım: 12 lot (480 TL)

* 2,7 milyon katılım: 11 lot (440 TL)

* 3,1 milyon katılım: 9 lot (360 TL)

Armada Gıda halka arzı katılım endeksine uygun mu?

Yatırımcılar tarafından sıkça sorulan "Katılım endeksine uygun mu?" sorusuna ise şirket, bu arzın katılım endeksine uygun olmadığını belirterek yanıt verdi.

Hangi bankalar halka arz işlemini yürütecek?

Armada Gıda halka arzına, Global Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyumda yer alan aşağıdaki bankalar ve yatırım kuruluşları aracılık edecek:

* A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Acar Menkul Değerler A.Ş.

* Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Akbank T.A.Ş.

* Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Anadolubank A.Ş.

* Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

* Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

* Bizim Menkul Değerler A.Ş.

* Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Burgan Bank A.Ş.

* Colendi Menkul Değerler A.Ş.

* Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* DenizBank A.Ş.

* Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

* Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Global Menkul Değerler A.Ş.

* Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Türkiye Halk Bankası A.Ş.

* Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Ing Bank A.Ş.

* Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Türkiye İş Bankası A.Ş.

* Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

* Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Fibabanka A.Ş.

* PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

* Piramit Menkul Değerler A.Ş.

* Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Qnb Finansbank A.Ş.

* Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Şekerbank T.A.Ş.

* Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Odea Bank A.Ş.

* Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Teb A.Ş.

* Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

* Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* T. Vakıflar Bankası T.A.O.

* Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

* Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

* Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

* Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

* Pay Menkul Değerler A.Ş.

* Prim Menkul Değerler A.Ş.