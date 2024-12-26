Armada Gıda halka arzı devam ediyor: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Armada Gıda halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Armada Gıda halka arzı ne zaman başladı?

Armada Gıda halka arzı, 25, 26, 27 Aralık 2024 tarihleri arasında talep toplayacak. Şirket, yüzde 40-50 Yatırımların fonlanması ve yüzde 45-50 İşletme sermayesi yapmayı planlıyor.

Armada Gıda hisse fiyatı nedir?

Firmanın hisse fiyatı 40 TL olarak belirlendi. Katılım endeksine uygun olmayan Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş'nin borsa kodu 'ARMGD' olarak belirlendi.

Armada Gıda lot dağıtımı nasıl gerçekleşecek?

Firma toplamda 45 milyon 830 lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

- 300 Bin katılım ~ 92 Lot (3680 TL).

- 700 Bin katılım ~ 40 Lot (1600 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (1000 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (600 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (480 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (440 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (360 TL).

Armada Gıda halka arz hangi bankalarda var?

- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Acar Menkul Değerler A.Ş.

- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Akbank T.A.Ş.

- Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Anadolubank A.Ş.

- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

- Bizim Menkul Değerler A.Ş.

- Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Burgan Bank A.Ş.

- Colendi Menkul Değerler A.Ş.

- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- DenizBank A.Ş.

- Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Global Menkul Değerler A.Ş.

- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

- Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ing Bank A.Ş.

- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Türkiye İş Bankası A.Ş.

- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Fibabanka A.Ş.

- PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

- Piramit Menkul Değerler A.Ş.

- Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Qnb Finansbank A.Ş.

- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Şekerbank T.A.Ş.

- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Odea Bank A.Ş.

- Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Teb A.Ş.

- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- T. Vakıflar Bankası T.A.O.

- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

- Pay Menkul Değerler A.Ş.

- Prim Menkul Değerler A.Ş.