Artık değeri finansal veriler değil yeşile yatırım belirleyecek
Uluslararası Finans ve Sorumlu Yatırım Konferansı Borsa İstanbul’da gerçekleşti. Konferansta konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, “Şirketlerin değerini artık finansal değerler belirlemiyor. Sürdürülebilirliğe yapılan yatırımlar değeri belirleyecek” dedi.
Başak Nur GÖKÇAM
Borsa İstanbul, Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Finans ve Sorumlu Yatırım Konferansı, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle başladı. Konferansa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Osman Çelik ile Abdullah Erdem Cantimur, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanı Hasan Özçelik, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras da katıldı.
Konferanstaki konuşmasında yeşil dönüşüm sürecinin yalnızca şirketlerle olamayacağına dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, “Bu işin içinden sadece şirketlerin çıkması mümkün değil. Bu işin içerisine sivil toplum kuruluşlarının, kamunun, devletin dahil olması lazım. Devletin bu alanda gerek enerji yatırımları gerekse de diğer kamu yatırımlarında devletin elini taşını koymadan bu işin altından kalkmamız mümkün değil. ‘Bu konu beni ilgilendirmiyor’ diyecek bir kurum, şirket yok. O yüzden bütün kurum ve kuruluşların takip edilmesi, izlenmesi lazım” dedi.
Sürdürülebilirlik çalışmaları değer belirleyecek
Şirketlerin kredi taleplerinde işletmelerin finansal raporlara baktığı dönemin geride kaldığına vurgu yapan Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, “Artık finansal olmayan bilgiler de şirketlerin değerini artıran hususlar olarak ortaya çıktı. Yani artık şirketler üretim yaparken, nasıl değer yaratıldığı, şirket üretim yaparken çevreye zarar veriyor mu, çevre için harcama yapılıyor mu, bunların hepsi entegre raporlarda yer alıyor. Bu raporlarda artık hem finansal veriler hem de finansal faaliyetler dışındaki sürdürülebilirlik çalışmaları yer alıyor. Yani bundan sonra şirketin değerinin artıp artmayacağı geleceğe dönük raporlarında yeşil dönüşüme ne kadar kaynak ayırdığı, sürdürülebilirlik açısından ne kadar çalışma yaptığına bakarak anlaşılacak” diye konuştu.
İhracattan KOBİ’ye kadar her alanı etkileyecek
“Belki de sürdürülebilirlik konusunda adım atmayan, kaynak yaratmayan şirketler finansman bulamayacak” diyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur sözlerini şöyle tamamladı: “İhracatta kısıtlamalara gidilecek fakat bu durum da sadece ihracatçıyı ilgilendirmeyecek. Çünkü ihracatçı firmaların tedarik zincirlerindeki KOBİ’ler de bu durumdan etkilenecek. Dolayısıyla bu konuda atılması gereken çok fazla adım var.”
"Fiyat istikrarı ana önceliğimiz"
Konferansın açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de, “Orta Vadeli Planın (OVP) hedeflerine değinerek, programın nihai hedefinin fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ve yapısal adımlar sağlanarak sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme olduğunu söyledi.
Çelik, “Programımızın temel dinamikleri sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı program, fiyat istikrarı, mali disiplin ve sürdürülebilir cari açık. Programımızı yapısal değişikliklerle birlikte tamamlamak istiyoruz, fiyat istikrarı ana önceliğimiz. Altın ithalatındaki düşüş, düşük enerji fiyatları ve ihracattaki artışın yanı sıra büyümenin yeniden dengelenmesi nedeniyle cari açıkta kayda değer bir iyileşme görebiliyoruz.
Ağustos 2024'te, Mayıs 2023'e kıyasla yıllıklandırılmış cari açık 44,4 milyar dolar azalarak, 11,3 milyar dolar oldu ve bu yıl cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 1’in altına düşmesini bekliyoruz. Bu, OVP programımızdan önemli ölçüde daha iyi. OVP’nin bir diğer önemli başarısı da rezerv birikiminde oldu. Rezervlerdeki artış, Türkiye’nin kırılganlığını azalttığı ve finansal sürdürülebilirliği güçlendirdiği kaydetti” dedi.
Yeşil borçlanma araçlarının nominal tutarı 317 milyar TL
Konferansta konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, “Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı” ile “Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı” kamuoyunun görüşüne açılmış, görüş ve önerilerin Kurulumuza iletilmesi talep edilmiştir. Gelen görüşler doğrultusunda taslak rehberlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımız en kısa sürede nihai haline getirilerek rehberlerimizin nihai hali kamuoyuna duyurulacaktır.
Rehber’in yayımından bugüne kadar, 20 farklı ihraççı tarafından yeşil ve sürdürülebilir temalı ihraçlar gerçekleştirilmiştir. Bu ihraççıların 3’ünü reel sektör, 17’sini bankalar oluşturmuştur. Bugüne kadar yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçlarına ilişkin toplam ihraç tutarı yaklaşık 334 milyar TL olmuştur. Şu anda tedavülde olan yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarının nominal tutarı 317 milyar TL seviyesindedir. Yeni rehberlerimizle birlikte bu tutarın daha da artacağına olan inancım tamdır” ifadelerinde bulundu.
“İyi gidiyoruz ama bu bizi rehavete sokmamalı"
Uluslararası Finans ve Sorumlu Yatırım Konferansında konuşan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Hasan Özçelik, “KOBİ’lere ve şirketlerde farkındalık oluşturmak adına kapasite geliştirme kurulu hazırladık. Bu kapsamda farkındalık ve iş birliği toplantıları yapıyor, eğitim kuruluşlarının akredite edilmesi ve yeşil yakalı personel kapasitesinin oluşumu adına bir çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik denetimleri eğitimlerine de çalışıyoruz. Ülke olarak iyi gidiyoruz ama bu bizi gevşetmemeli, rehavete sokmamalı” diye konuştu.
Finans stratejisi kritik önemde
Konferansta konuşan ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, “Türkiye bu dönüşümü fırsata çevirecek bir ülke. Hazırlık sürecindeki ihtiyaçlarımızın da farkındayız. Bunları tespit edebilecek irade ve birikime sahibiz. Bunun için de oluşması gereken yol haritalarında nelerin oluşması gerektiğinin farkındayız. Yapabileceğimiz en iyi şey sürdürülebilirlik yolundaki finans stratejimizin hayata geçirilmesi ile olacak. Bu topyekün bir seferberlik. Yeşil dönüşümün dijital seferberlikle olması önemli. Teknolojinin olmadığı bir raporda yeşil dönüşümün olmasının mümkün olmadığını biliyoruz” dedi.