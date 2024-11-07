Artık değeri finansal veriler değil yeşile yatırım belirleyecek

Başak Nur GÖKÇAM

Borsa İstanbul, Enteg­re Raporlama Derne­ği Türkiye (ERTA) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Finans ve Sorum­lu Yatırım Konferansı, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle başladı. Konferansa, Hazine ve Maliye Bakan Yar­dımcıları Osman Çelik ile Ab­dullah Erdem Cantimur, Ser­maye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanı Hasan Özçelik, Borsa İstanbul Yönetim Ku­rulu Başkanı Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Merkezi Ka­yıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras da katıldı.

Konferanstaki konuşmasın­da yeşil dönüşüm sürecinin yalnızca şirketlerle olamaya­cağına dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Ab­dullah Erdem Cantimur, “Bu işin içinden sadece şirketlerin çıkması mümkün değil. Bu işin içerisine sivil toplum kuruluş­larının, kamunun, devletin da­hil olması lazım. Devletin bu alanda gerek enerji yatırımla­rı gerekse de diğer kamu yatı­rımlarında devletin elini taşı­nı koymadan bu işin altından kalkmamız mümkün değil. ‘Bu konu beni ilgilendirmiyor’ di­yecek bir kurum, şirket yok. O yüzden bütün kurum ve kuru­luşların takip edilmesi, izlen­mesi lazım” dedi.

Sürdürülebilirlik çalışmaları değer belirleyecek

Şirketlerin kredi taleple­rinde işletmelerin finansal raporlara baktığı dönemin geride kaldığına vurgu ya­pan Bakan Yardımcısı Abdul­lah Erdem Cantimur, “Artık finansal olmayan bilgiler de şirketlerin değerini artıran hususlar olarak ortaya çık­tı. Yani artık şirketler üretim yaparken, nasıl değer yara­tıldığı, şirket üretim yapar­ken çevreye zarar veriyor mu, çevre için harcama yapılıyor mu, bunların hepsi entegre raporlarda yer alıyor. Bu ra­porlarda artık hem finansal veriler hem de finansal faa­liyetler dışındaki sürdürüle­bilirlik çalışmaları yer alıyor. Yani bundan sonra şirketin değerinin artıp artmayacağı geleceğe dönük raporlarında yeşil dönüşüme ne kadar kay­nak ayırdığı, sürdürülebilir­lik açısından ne kadar çalış­ma yaptığına bakarak anlaşı­lacak” diye konuştu.

İhracattan KOBİ’ye kadar her alanı etkileyecek

“Belki de sürdürülebilir­lik konusunda adım atmayan, kaynak yaratmayan şirket­ler finansman bulamayacak” diyen Hazine ve Maliye Ba­kan Yardımcısı Abdullah Er­dem Cantimur sözlerini şöy­le tamamladı: “İhracatta kı­sıtlamalara gidilecek fakat bu durum da sadece ihracatçıyı ilgilendirmeyecek. Çünkü ih­racatçı firmaların tedarik zin­cirlerindeki KOBİ’ler de bu durumdan etkilenecek. Dola­yısıyla bu konuda atılması ge­reken çok fazla adım var.”

"Fiyat istikrarı ana önceliğimiz"

Konferansın açılışında ko­nuşan Hazine ve Maliye Ba­kan Yardımcısı Osman Çelik de, “Orta Vadeli Planın (OVP) hedeflerine değinerek, progra­mın nihai hedefinin fiyat istik­rarı, mali disiplin, sürdürüle­bilir cari açık ve yapısal adım­lar sağlanarak sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme olduğunu söyledi.

Çelik, “Programımızın te­mel dinamikleri sürdürülebi­lir, yüksek ve kapsayıcı prog­ram, fiyat istikrarı, mali disip­lin ve sürdürülebilir cari açık. Programımızı yapısal deği­şikliklerle birlikte tamamla­mak istiyoruz, fiyat istikrarı ana önceliğimiz. Altın ithala­tındaki düşüş, düşük enerji fi­yatları ve ihracattaki artışın yanı sıra büyümenin yeniden dengelenmesi nedeniyle ca­ri açıkta kayda değer bir iyi­leşme görebiliyoruz.

Ağustos 2024'te, Mayıs 2023'e kıyas­la yıllıklandırılmış cari açık 44,4 milyar dolar azalarak, 11,3 milyar dolar oldu ve bu yıl cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı­nın yüzde 1’in altına düşme­sini bekliyoruz. Bu, OVP prog­ramımızdan önemli ölçüde daha iyi. OVP’nin bir diğer önemli başarısı da rezerv biri­kiminde oldu. Rezervlerdeki artış, Türkiye’nin kırılganlı­ğını azalttığı ve finansal sür­dürülebilirliği güçlendirdiği kaydetti” dedi.

Yeşil borçlanma araçlarının nominal tutarı 317 milyar TL

Konferansta konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, “Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı” ile “Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı” kamuoyunun görüşüne açılmış, görüş ve önerilerin Kurulumuza iletilmesi talep edilmiştir. Gelen görüşler doğrultusunda taslak rehberlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımız en kısa sürede nihai haline getirilerek rehberlerimizin nihai hali kamuoyuna duyurulacaktır.

Rehber’in yayımından bugüne kadar, 20 farklı ihraççı tarafından yeşil ve sürdürülebilir temalı ihraçlar gerçekleştirilmiştir. Bu ihraççıların 3’ünü reel sektör, 17’sini bankalar oluşturmuştur. Bugüne kadar yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçlarına ilişkin toplam ihraç tutarı yaklaşık 334 milyar TL olmuştur. Şu anda tedavülde olan yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarının nominal tutarı 317 milyar TL seviyesindedir. Yeni rehberlerimizle birlikte bu tutarın daha da artacağına olan inancım tamdır” ifadelerinde bulundu.

“İyi gidiyoruz ama bu bizi rehavete sokmamalı"

Uluslararası Finans ve Sorumlu Yatırım Konferansında konuşan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Hasan Özçelik, “KOBİ’lere ve şirketlerde farkındalık oluşturmak adına kapasite geliştirme kurulu hazırladık. Bu kapsamda farkındalık ve iş birliği toplantıları yapıyor, eğitim kuruluşlarının akredite edilmesi ve yeşil yakalı personel kapasitesinin oluşumu adına bir çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik denetimleri eğitimlerine de çalışıyoruz. Ülke olarak iyi gidiyoruz ama bu bizi gevşetmemeli, rehavete sokmamalı” diye konuştu.

Finans stratejisi kritik önemde

Konferansta konuşan ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, “Türkiye bu dönüşümü fırsata çevirecek bir ülke. Hazırlık sürecindeki ihtiyaçlarımızın da farkındayız. Bunları tespit edebilecek irade ve birikime sahibiz. Bunun için de oluşması gereken yol haritalarında nelerin oluşması gerektiğinin farkındayız. Yapabileceğimiz en iyi şey sürdürülebilirlik yolundaki finans stratejimizin hayata geçirilmesi ile olacak. Bu topyekün bir seferberlik. Yeşil dönüşümün dijital seferberlikle olması önemli. Teknolojinin olmadığı bir raporda yeşil dönüşümün olmasının mümkün olmadığını biliyoruz” dedi.