Artık hisse senedi miras kalıyor

Şebnem TURHAN

Pandemi döneminde en önemli şey olan iletişimi fark ettiklerini söyleyen Doğançay, “Bizim yöneticiler toplantısı normalde fiziksel olarak ayda bir yapıyorduk. Tüm bölüm direktörleri bir araya geliyordu. Pandemide bunu haftada bire düşürdük. Şu anda da haftada bir yöneticilerimiz geliyor. Ama bütün çalışanlarımız evden devam ediyor. Son 5 yıldır da Global’de teknolojik anlamda yatırıma çok önem vermiştik. İnanılmaz derecede bunun meyvesini yedik. Farklılaşmamız oradan oldu. Yatırımları yaptık, pandemiyi hiç bilmeden bu uzaktan çalışma sistemini çok güzel kurgulamıştık. Çok güçlü bir araştırma departmanımız var” dedi.

Yatırımcıya doğru bilgi için teknoloji yatırımı

Doğançay, 5 yıldır bir Rus firma ile birlikte çalışarak By Global Cebinizdeki Uzman diye cep telefonunda bir platform oluşturduklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Bu alsat platformu değil. Şu an 10 bin kişi kullanıyor. Sabah toplantılarımıza onları da davet ettik. Yatırım uzmanlarını yatırımcılarımız da girip dinliyor. Haftalık toplantılarımız oluyor yine katılabiliyorlar. Şirket yöneticilerini ağırladığımız toplantılara da katılabiliyorlar. Tüm bu çabalarımızın karşılığını aldık. 2020’de geçen seneye göre net karımız 11.6 kat arttı. Ve sermayemiz güçleniyor. Önümüzdeki yıllarda da artarak karlılığımızın devam edeceğini düşünüyorum. by Global aplikasyonumuz çok önemli, yatırımcılar hep bunu kullansın istiyoruz. Bunu kullanırsa çünkü piyasa balon gibi düştü denildiği noktada paniklemesini önleyeceğiz. Bizim geçen sene kısa vadeli model portföyümüz yüzde 75 net getiri sağladı. Bu sene de oradaki hedefimiz de zaten faizler şu anda ortalama baktığınızda işte yüzde 17 – 18 civarında. Biz her yatırımcıya hitap ediyoruz.”

Tüm yatırımcılara diğer yatırımlarının yanı sıra hisse senedi yatırımı da önerdiğini kaydeden Doğançay, “Gel yatırım olarak mutlaka hisse tarafında bizim önerdiğimiz, araştırmayla desteklediğimiz hisselerimizden koy kenara. Al-sat şeklinde değil. Onlar birike birike büyüyecek ve her ay düzenli bunu yaptığın zaman tasarruf olacak. Yani aylık olarak ileride rahat edebilmek adına. Bence çok değerli ve eskiden hani aileler böyle evdi, şey bırakır ya arsalar bizim zamanımızda. Şimdi hisse senedi bırakanların sayısının artıyor olması çok değerli bir şey” dedi.

Bilinçli yatırım yapmak çok önemli

Gülşeyma Doğançay, hisse senedi miras bırakmanın artabilmesi için yatırımcının bilinçli davranmasının çok önemli olduğunu kaydederek “Burada devlete iş düşüyor, devletin otoritesi, bizlere iş düşüyor. Yatırımcıya da iş düşüyor. Bu sosyal mecralarda insanların yorumları var. İnşallah ona dayanarak yapmıyordur yatırımcılar diye düşünüyorum. SPK da zaten devamlı bu konuyla ilgili bizi bilgilendirme geçiyor. Uzun vadede babadan oğula geçebilmesi için güveni hepimizin vermesi lazım” dedi.