Hilal SARI

COVID-19 ölümlerini etkileyici bir oranida düşürdüğü anlaşılan yeni tedaviler uzimanlara göre şimdiye kadar 5 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği pandeimiyle mücadelede aşılamayla birlikte bir dönüm noktası olabilir. Ancak bilginin sadece birkaç şirkette olması ve tedaviinin patentler ve hükümetlerin alım güçilerinin eşit olmaması gibi engellere taikılması nedeniyle, aşıda olduğu gibi teidavide de küresel bir adalet sağlanması zaman alabilir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 aşılarında adaletsizliğin devam ettiğini vurguladığı bir dönemde kısa süre arayila COVID-19’a karşı çok etkili iki farklı antiviral hap tedavi geliştiren ABD’li ilaç şirketleri Merck ve Pfizer, şimdiden hüikümetlerle toplu alım görüşmelerini başilatmış durumda.

Daha önce dünya genelinde onaylanimış COVID-19 tedavileri vardı ve bunlairın başında da Gilead’ın geliştirdiği deineysel serum yoluyla verilen Remdesivir bulunuyordu. Ancak Remdesivir tedaviisi hem hastanede gerçekleşmek zorunidaydı hem de binlerce doları bulabiliiyordu. Şimdi ise Merck’in oral yolla alıinabilen Molnupiravir isimli COVID-19 hapı ölüm ve hastane yatışlarını yüzde 50 azaltırken, Pfizer çok daha yüksek bir başarı oranı yakalanan ve can kayıplairını yüzde 89 azaltan bir hap geliştirdiiğini açıkladı. Ancak hem Merck, hem de Pfizer’in geliştirdiği tedavi ilaçları hüikümetlerin ilgisi düşünüldüğünde poliitika yapıcılar tarafından da pandemide bir dönüm noktası olması umut ediliyor.

DSÖ: Erken tanı da gelişmeli, tedavilerin herkese erişilebilir olması lazım

Dünya Sağlık Örgütü Bilim Başkanı Soumya Swaminathan Twitter’dan yapitığı açıklamada “COVID-19 için yeni anitiviraller geliştirildiğini görmek çok iyi. Küresel bir etki yapabilmek için enfeksiiyonun erken teşhisine ve bu yeni ilaçlairın uygun fiyatlarla erişilebilir olmasına ihtiyacımız var” diyerek, mücadelenin bitmediğine dikkat çekiyor. Milyarlarica dolar Ar-Ge çalışması yaptıkları için aşı ve tedavilerinin patentlerini dünya ülkelerine açmamakta kararlı olan ilaç şirketleri bu küresel krizin hızla sonilandırılması için önümüzdeki dönemde bir adım atacak mı, şimdilik konu belirsiz.

ABD Gıda ve İlaç Otoritesi eski yöneticilerinden ve Pfizer Yönetim Kurulu Üyesi Scott Gottlieb, Twitter'da yaptığı açıklamada, "COVID-19 ölüm ve acılarını durduracak tedavi enstrümanlarınız var. ABD için pandeminin sonu net bir şekilde görüldü" ifadelerini kullandı.

Tedavi hapları aşı devlerinin hisselerini düşürdü

ABD Başkanı Joe Biden, ABD hükümetinin Pfizer’in hapından “milyonlarca adedin tedariğini garantilediğini” söyledi. Biden’ın “Eğer FDA tarafından onay verilirse enfekte olanları tedavi edecek bir hapımız olacak. Bu tedavi insanları COVID-19’un en kötü sonuçlarından korumak için verdiğimiz mücadelede bir enstrüman daha olacak” açıklamalarına paralel Pfizer’in hisseleri yüzde 11 yükselirken, Merck’in hisseleri de yüzde 10 değer kaybetti. Aşı üreticileri Moderna, BioNTech ve Novavax’ın hisselerinde ise tedavi ortaya çıkmasıyla yüzde 10 ila 20 arasında düşüşler görüldü. Ancak Mizuho Securities’den varlık analisti Vamil Divan “Tedavilerin aşı satışlarını nasıl etkileyeceği sorusu tartışılıyor olsa da, oral tedavi seçeneği aşıları baltalamaz, katkı sağlar” diyerek düşüşlerin geçici olabileceğine dikkat çekiyor.