Astor Enerji, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde

Astor Enerji, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) 8,96 olarak belirlenen "kurumsal yönetim uyum derecelendirme notu" ile BIST Kurumsal Yönetim Endeksine dahil edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumluluk puanına pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ile yönetim kurulu puanlaması hesaplanarak ulaşıldığı belirtildi.

Endekse giren 77. firma oldu

Astor Enerji AŞ'nin kurumsal yönetim uyum derecelendirme notu, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş tarafından SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum düzeyini ölçmek amacıyla yapılan yıllık değerlendirme sonucunda 13 Mart itibarıyla 10 üzerinden 8,96 olarak belirlendi. Bu sonuçla şirket, BIST Kurumsal Yönetim Endeksine giren 77. firma oldu.

Açıklamada, özellikle şeffaflık ve kamuyu aydınlatma konusundaki 91,49'luk puanın, Astor Enerji'nin bu alandaki uygulamalarına yönelik güçlü adımların uygulamaya yansımalarının önemli sonucu olduğu belirtildi. Yönetim kurulunun yüksek performansı ve menfaat sahipleriyle kurulan dengeli ilişkinin de bu başarıda önemli rol oynadığı kaydedildi.

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan bağlılığını her geçen yıl daha da güçlendirerek sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda kararlılıkla ilerlediği belirtildi.