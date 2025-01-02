Asya borsaları 2025'e karışık seyirle başladı

Asya borsaları yılın ilk işlem gününde karışık seyrederken Güney Kore'deki siyasi belirsizliklerin devam etmesi risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Bölgede açıklanan verilere göre, aralık ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI 50,5 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Analistler, Çin'in imalat sanayinin genişleme bölgesinde kalmaya devam etmesine karşın güç kaybetmesinin ülke ekonomisine ilişkin endişeleri beslemeye devam ettiğini ifade etti.

Borsada durum...

Japonya'da tatil sebebiyle işlemler gerçekleştirilmezken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay bir seyirle 2.399 puan seviyesinden günü tamamladı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 değer kaybıyla 19.624, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,7 düşüşle 3.261, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,8 değer kazancıyla 79.121 puandan işlem görüyor.