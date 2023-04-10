Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Asya borsaları, Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izledi. Küresel pay piyasaları, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.
Çin'in Tayvan yakınlarında askeri tatbikat düzenlemesi risk algısını güçlendirirken, Japonya'da Ueda Kazuo, bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı olarak göreve başlayacak. Ueda'nın getiri eğrisi konusunda vereceği sinyaller yatırımcıların odağında olacak.
Öte yandan, bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da şubatta cari fazla 2,2 trilyon yen olurken, tüketici güven endeksi 31,1'den 33,9'a yükseldi.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,87 artışla 2.512,08 puan olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,37 düşüşle 3.315,36 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,42 değer kazancıyla günü 27.633,66 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin hemen altında 132,1'den işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,28 yükselişle 60.065,74 puanda seyrediyor.
Hong Kong piyasalarında bugün tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmedi.