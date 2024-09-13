Asya borsaları karışık seyrediyor (13 Eylül 2024)

Dolar/yen paritesi, dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyerek yüzde 0,4 değer kaybıyla 141,8 seviyesinden kapandı. Yeni işlem gününde 140,65 seviyesini test eden parite 28 Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yaklaşık 0,6 altında 140,9 seviyesinden işlem görüyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 36.568 puanda kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.573 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 artışla 17.385 puanda bulunuyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.712 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 82.920 puandan işlem görüyor.