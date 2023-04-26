Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsaları karışık seyretti. Küresel piyasalarda, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımların sonuna yaklaşılırken, artan resesyon endişeleri risk iştahını olumsuz etkiliyor.
Asya borsaları karışık seyretti. Küresel piyasalarda, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımların sonuna yaklaşılırken, artan resesyon endişeleri risk iştahını olumsuz etkiliyor.
ABD'de bankacılık krizinin fiyatlamaları etkileyebileceği korkusu da yeniden gündemdeki yerini alırken, dün ABD'de bilançolarını açıklayan Microsoft ve Alphabet'in şirket karlılıklarının beklentileri geride bırakması, yeni günde Asya'da teknoloji şirketlerini destekledi.
Çin ekonomisi yavaşlıyor
Öte yandan, Çin ekonomisinin yavaşlaması karşısında hükümetin yeni adımlar atabileceğine yönelik haber akışı da yakından takip ediliyor.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,17 azalışla 2.484 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışının hemen altında 3.264 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,71 değer kaybıyla günü 28.416 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,21 altında 133,44'den işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,15 değer kazanarak 60.223 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,88 yükselişle 19.791 puanda seyrediyor.