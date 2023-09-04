Asya borsaları yükselişte

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izledi.

Çin ekonomisindeki toparlanmanın kırılgan olmaya devam etmesinin, politika yapıcılar üzerinde daha fazla teşvik sunmaya ilişkin baskıyı sürdürmesi bekleniyor.

Ülkede ayrıca, ilk defa ev alacaklar için asgari peşinat oranının yüzde 20'ye, ikinci evini alacaklar için ise yüzde 30'a indirilmesi, emlak sektörünü yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan, bu hafta yatırımcılar bölge genelinde, Avusturalya ve Malezya merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra Çin'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,81 artışla 2.584 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 yükselişle 3.171 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,7 değer kazancıyla günü 32.939 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 146,1 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artarak 65.449 puanda, Süper Tayfun Saola nedeniyle cuma günü işleme ara verilen Hong Kong'da Hang Seng endeksi de bugün yeniden işleme açılırken, yüzde 2,5 yükselişle 18.841 puanda seyrediyor.