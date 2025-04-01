Asya borsaları yükselişte! Yatırımcıların dikkati Trump'ın açıklamalarında

Asya borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükseliş dikkati çekerken, bölge yatırımcılarının dikkati ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın açıklayacağı karşılıklılık esaslı tarifelerde.

Japonya ve Çin'de günün ekonomik verileri

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,4 ile tahminleri geride bırakmasına karşın zayıf kalmaya devam etti.

Çin tarafında ise mart ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI 51,2 ile öngörülerin üzerinde gerçekleşerek güçlü kalmayı sürdürdü.

Borsada son durum...

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 35.569 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselişle 2.521 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 artışla 23.255 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 3.346 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 düşüşle 76.155 puanda seyrediyor.