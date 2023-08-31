Asya borsalarında gerileme

Asya borsaları, Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izledi. Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin yükselmesiyle risk iştahının artmasına karşın, Çin ekonomisindeki gelişmelerin varlık fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Çin'de en büyük gayrimenkul şirketlerinde Country Garden'ın temerrüde düşebileceği ihtimalinin risk algısını artırdığını ifade eden analistler, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini kaydetti.

Sanayi üretimi yüzde 2 azaldı

Analistler, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7'ye yükselse de daralmanın sürdüğünü hatırlatarak, Japonya'da perakende satışların temmuzda yüzde 6,8 ile beklentilerin üzerinde artarken, sanayi üretiminin yüzde 2 azaldığını bildirdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.556 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalışla 3.121 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,8 değer kazancıyla günü 32.619 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 145,8 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalarak 64.980 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 18.377 puanda seyrediyor.