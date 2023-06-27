Asya borsalarında karışık seyir

Asya-Pasifik piyasaları, Goldman Sachs'ın fiyat dalgalanmalarını gerekçe göstererek elektrikli otomobil üreticisinin notunu düşürmesiyle Wall Street'in Tesla'yı yüzde 6 düşüren teknoloji satışının ardından Salı günü karıştı.

Nvidia, Alphabet ve Meta Platforms gibi diğer büyük teknoloji isimleri de yüzde 3'ten fazla kayıp yaşadı.

Avustralya'da S&P/ASX 200, yarınki Mayıs ayı enflasyon rakamları öncesinde yüzde 0,66 artışla açıldı ve bu, Avustralya Merkez Bankası'nın Ağustos'taki faiz hamlelerine dair bir ipucu verecek.

Japonya'da Nikkei 225, arka arkaya üç günlük düşüşün ardından kayıplarını genişleterek yüzde 0,78 düştü ve Topix yüzde 0,53'lük daha küçük bir kayıp gördü.

Güney Kore'den Kospi ve Kosdaq da düşüşler gördü ve sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,75 düştü.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi beş günlük kayıp serisinden toparlandı ve yüzde 1,58 artışla açıldı. Anakara Çin piyasaları da pozitif bölgedeydi, Shanghai Bileşik Endeksi yüzde 0,19 ve Shenzhen Bileşen Endeksi yüzde 0,49 yükseldi.