Asya borsalarında satıcılı seyir

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Küresel piyasalar, artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlerken, Çin ekonomisine yönelik endişeler artmaya devam ediyor.

Çin ve ABD arasındaki tansiyonun yarı iletken çip üretimi konusunda yükseldiği bir dönemde ABD, Çinli şirketlerin Microsoft ve Amazon gibi Amerikalı dev şirketlerin bulut bilişim hizmetlerine erişimini kısıtlamaya hazırlanıyor.

Öte yandan, geçen hafta ABD'de Joe Biden yönetimi, Çin'e yönelik ihracat kontrollerine yapay zekada kullanılan çipleri de dahil etmeyi planladığını belirtmişti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 57,1'den 53,9'a, Japonya'da da 54,2'den 54'e indi.

Analistler, halihazırda Çin'de imalat sanayi tarafında görülen daralmanın yanı sıra hizmet sektöründe de gerilemenin ortaya çıkmasıyla bölgede risk iştahının ciddi oranda azaldığını ifade etti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,55 azalışla 2.579 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.222 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla günü 33.338 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 144,6 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay bir seyirle 65.477 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 düşüşle 19.136 puanda seyrediyor.