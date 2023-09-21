Asya borsalarında satıcılı seyir

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini vermesiyle başlayan negatif seyir, Asya piyasalarına da taşındı.

Analistler, Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişelerin arttığını belirterek, küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını ifade etti.

Dün doların diğer önemli para birimleri karşısında değer kazanırken, Japon yeni karşında yatay bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) müdahaleye devam ettiğini söyledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,75 azalışla 2.514 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.087 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,22 değer kaybıyla günü 32.619 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışının hemen altında 148,3 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 66.264 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 17.641 puanda seyrediyor.