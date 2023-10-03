Asya borsalarında satıcılı seyir

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetililerinin "şahin" açıklamalarının pay piyasalarını baskıladığını belirterek, açıklamalarının ardından artan risk algısının Asya pay piyasalarına da taşındığını ifade etti.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi PMI 48,5, Çin'de Caixin imalat sanayi PMI 50,6 ve hizmet sektörü PMI 50,2 ile tahminlerin altında kalırken, bölgede ekonomik aktiviteye dair endişeler arttı.

Tatil dolayısıyla Çin ve Güney Kore piyasalarında işlem gerçekleşmedi.

Bugün Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,64 değer kaybıyla günü 31.238 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 149,7 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 65.451 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,9 değer kaybıyla 17.531 puanda seyrediyor.