Asya borsalarında son durum...

Küresel piyasalarda yatırımcıların tüm dikkatinin BoE faiz kararına çevrildiği günde Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken bugün Japonya'da tatil sebebiyle piyasalarda işlemler gerçekleşmeyecek.

Çin'in faiz açıklaması...

Çin, Trump ile Putin'in, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin görüşmelerini desteklediğini bildirdi. Ülkede açıklanan verilere göre, gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu.

Japonya'da bugün tatil sebebiyle piyasalarda işlemler gerçekleşmezken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.637 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 azalışla 24.319 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.409 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 75.916 puanda seyrediyor.