Asya piyasalarında gözler FED tutanaklarında

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.7 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi %0.47 düşüş kaydetti.

Wall Street'in dün resmi tatil nedeniyle kapalı kalmasının ardından piyasalarda belirgin işlemler görülmedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bu hafta Çin'i ziyaret edecek ancak teknoloji sektöründe iki ülke arasında artan gerilim sürüyor.

Pekin son olarak yarı iletken sektöründe yoğun kullanılan bazı madenlerin ihracatına kısıtlama getirirken, ABD'nin ise Çinli firmaların bulut teknolojisi sistemine erişimini yasaklayacağı yönünde haberler yer alıyor.

İşlemciler bugün açıklanacak olan FED tutanaklarını ve Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerini izleyecekler.

Piyasalar FED'in geçen ay faizleri sabit tutmasının ardından bu ayki para politikası toplantısında artırıma gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakıyor.

ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvilleri 4 baz puan düşüşle %4.9044 seviyesine gerilerken 10 yıllık Hazine tahvilleri belirgin bir değişim göstermeyerek %3.8467 seviyesinde seyretti.

Dolar, yen karşısında değer kazandı

Dolar, üç haftadır başlıca para birimleri karşısında seyrettiği aralığın ortalarında bir seviyeye yakın seyrederken işlemciler para politikasına dair ipucu edinmek üzere FED'in tutanaklarını izleyecek.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.12 artışla 103.19 seviyesine yükseldi.

Dolar yen karşısında %0.07 artışla 144.55 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar %0.08 düşüşle 1.0868 seviyesine geriledi.