Asya ve Avrupa borsaları yükselişte
Avrupa borsaları arasında en yüksek günlük açılış yüzde 0,70'lik primle İtalya'da MIB 30 endeksinde oldu. Asya bölgesinde ise Hindistan Sensex endeksi yüzde 0,5 arttı.
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak 461,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 15.958 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 7.510 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 artışla 7.405 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 primle 9.612 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,70 değer kazancıyla 29.081,00 puanda bulunuyor.
Asya borsaları da yükseldi
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,35 artışla 2.561 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 3.137 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,38 değer kazancıyla günü 32.352 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 azalışla 146,4 seviyelerinde işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artarak 65.390 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,10 yükselişle 18.475 puanda seyrediyor.