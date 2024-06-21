Asya'da gündemi Japonya'da açıklanan enflasyon verisi belirliyor

Asya borsalarında negatif seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izliyor. Fed yetkililerinden açıklamalar gelmeye devam ederken Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine dönmesinin bir ila iki yıl sürebileceğini ifade etti.

Analistlerden BoJ'un faiz artırımı tahmini

Analistler, gelecek aylarda Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin faiz artırmayı düşünebileceğini söyledi. Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 38.621 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 2.784 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 3.001 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 18.023 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 77.299 puanda bulunuyor.