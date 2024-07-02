Asya'da makroekonomik veriler enflasyonun hızlandığına işaret ediyor
Paritenin 161,72 ile 38 yılın zirvesine yükselmesiyle gözler Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) olası müdahalelerine çevrilse de analistler, ülkede son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonun hızlandığına işaret etmesinin bankanın politika alanını rahatlatmaya devam ettiğini kaydediyor.
Asya borsalarında bugün karışık bir seyir izleniyor. Asya'da dolar/yen paritesi yakından takip edilmeye devam ediyor.
Para piyasalarında BoJ'un bu yıl iki faiz artırımına gitme ihtimalinin fiyatlandığını anımsatan analistler, bankanın temmuz toplantısında yüzde 62 ihtimalle 10 baz puanlık artış yapacağının tahmin edildiğini bildirdi.
Nikkei endeksinde yükseliş, Kospi endeksinde düşüş
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 40.095 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 düşüşle 2.780 puandan günü tamamladı.
Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 2.993 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 17.752 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 79.542 puanda bulunuyor.