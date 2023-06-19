Ata GYO, Ana Pazar’da işlem görecek

Borsa’da işlem gören payların dönemsel değerlendirme çalışmasını tamamlayan Borsa İstanbul, ATA GYO’nun 3 Temmuz’dan itibaren Ana Pazar’da işlem görmesine karar verdi.

Bu gelişmeye istinaden ATA GYO Genel Müdürü Bedri Kurdoğlu; “1997 tarihinde kurulan ve 2012 tarihinden itibaren Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsü kazanarak faaliyetlerini sürdüren şirketimizin, Borsa İstanbul Alt Pazarından, Ana Pazara yükselerek işlem görecek olması bizim için büyük bir memnuniyet ve gurur kaynağıdır. Şirketimiz sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürerek, Ana Pazar kotasyon şartlarını yerine getirmiştir. Gelecekte de Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’un gerekliliklerini eksiksiz olarak yerine getirerek Türkiye’nin önemli kurumsal markalarına hizmet vermeye, iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza katkılar sunmak için çalışmalarını özenle sürdürmeye devam edecektir“ açıklamasında bulundu.