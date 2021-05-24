ATP halka arz geliriyle globali hedefliyor

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş (ATP) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan halka arz başvurusu onaylandı. 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle talep toplayacak olan ATP’nin yüzde 20’si halka arz edilecek. Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL’den talep toplanacak halka arz sonrasında ATP’nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak. Payların 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Kaynakları büyüme hedefine aktaracak

ATP Genel Müdürü Ümit Cinali ATP’nin, büyük global hedefl eri olan bir teknoloji şirketi olduğunu dile getirerek “Ürünleşmeyi, markalaşmayı ve faaliyet gösterdiği sektörlerde öne çıkmayı başarmış bir yapıya sahip. Büyük müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı kurumsal yazılım ve hizmetlerden oluşan çözümler sunmakta. Tüm markalarımızın pazarları yüksek potansiyeller içermekte ve biz bu fırsatları değerlendiren planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz. Zenia ile yurtdışı açılımında önemli adımlar atıyoruz. Halka arz sonucu elde edeceğimiz kaynakları büyüme hedefl erimiz doğrultusunda kullanacağız” dedi.

ATP Zenia markasına yatırım

ATP Yazılım’ın izahnamesinde şirketin halka arzdan tahmini masraflar sonrası 173.7 milyon lira net gelir elde etmeyi hedefl ediği yer aldı. İzahnamede halka arz gelirinin kullanım alanları ise şöyle sıralandı: Gelirin yüzde 28’i ATP Zenia markasının global pazarlarda açılım yapısının planlar doğrultusunda oluşturulmasına, yüzde 23’ü Ar-Ge yatırımlarının ölçeğinin artırılması ve projelerin hızlandırılması, yüzde 21’i ATP global açılımını ve satışlarını destekleyen teknoloji araçlarını, altyapıyı ve bulut sistemlerinin ölçeklendirilmesine, yüzde 11’i ATP Zenia markasının global pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine, yüzde 9’u şirketin işletme sermayesinin güçlendirilmesine, yüzde 4’ü şirketin Tredasoft China firmasının yüzde 51’in alımından kaynaklanan borcunun geri ödenmesine, yüzde 4’ü de şirket büyümesini destekleyen fiziksel ortamların oluşturulmasına gidecek.

Boğaziçi Beton’a da SPK’dan onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Boğaziçi Beton’un halka arzını onayladı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak halka arzda şirketin sermayesi 100 milyon lira artırılarak 380 milyon liraya çıkarılacak. Ayrıca bir ortağa ait 14 milyon lira tutarında hisse de halka arzda satılacak. SPK’nın bültenine göre halka arzda hisse başı fiyat 3.5 lira olarak belirlendi. Buna göre sermayesinin yüzde 30’u halka arz edilecek olan şirketin halka arz büyüklüğü 399 milyon lira olacak.