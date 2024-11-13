Avrupa borsaları ABD enflasyon verisinin ardından karışık seyirle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,13 gerileyerek 501,59 puan oldu. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 7.216,83 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,30 azalarak 19.003,11 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,30 yükselişle 33.707,52 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi endeksi yüzde 0,06 artışla 8.030,33 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20,16 itibarıyla yüzde 0,49 değer kaybıyla 1,057 seviyesinden işlem gördü. Avronun yatırımcıların Avro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkileyecek olası ABD gümrük tarifeleri konusunda endişelerinin devam etmesiyle dolar karşısında yaklaşık 13 ayın en düşük seviyesine gerilemesi dikkati çekti.

Verilerde, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

Analistler, Trump'ın ek gümrük vergisi politikasını çevreleyen belirsizliğinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekteki faiz indirimleri konusunda daha temkinli hale gelmesine neden olabileceğini belirterek, ekimde enflasyon oranındaki artışa rağmen Fed'e daha fazla para politikası gevşemesi için alan sunduğunu kaydetti.

Şirket hisselerinden, Alman enerji şirketi Siemens Energy'in orta vadeli finansal hedeflerini yükseltmesinin ardından şirketin hisseleri bugün yüzde 18,95 yükseldi.

Just Eat Takeaway hisseleri de şirketin ABD'deki birimi Grubhub'ı 650 milyon dolara Wonder'a satmak için bir anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından yüzde 15,80 değer kazandı.