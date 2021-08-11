Avrupa borsaları, ABD'de enflasyon verileri ardından yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, ABD'den gelen verilerin enflasyonun zirve yapmış olabileceğine dair sinyal vermesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,42 yükselerek 474,32 puandan kapandı. Stoxx 600 inşaat ve malzemeleri endeksi yüzde 1'den fazla değer kazanarak yükselişe öncülük etti.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 artarak 6.857,99 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,98 değer kazanarak 26.457,06 puana ulaştı.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,35 yükselişle 15.826,99 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83'lük artışla 7.220,14 seviyesinde kapattı.
Alman DAX 30 endeksinin gün içinde 34 yıllık tarihinde ilk kez 15 bin 887 puan seviyesine çıkarak rekor tazelemesi dikkati çekti.
Bu arada, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda aylık yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artarken yıllık yüzde 5,4 artışla beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.