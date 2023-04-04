Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü Almanya hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 değer kaybederek 457,34 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 7.634,52 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybıyla 7.344,96 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,56 azalarak 27.026,56 puana düştü.
Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,14 artarak 15.603,47 puana çıktı. Avro/dolar paritesi TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,46 değer kazanarak 1,094 seviyelerinden işlem gördü.