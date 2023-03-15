Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 7.608 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 azalışla 7.103 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,57 gerileyerek 9.107 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,51 değer kaybıyla 26.668 puanda bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0730 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, piyasalarda gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın gerçekleştireceği para politikası toplantısından çıkacak kararlara çevrildiğini ve karar öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yarın ECB'nin yüzde 82 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gideceğinin tahmin edildiğini anımsatan analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ise gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikalarını sonlandıracağının öngörüldüğünü belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) şubatta yıllık yüzde 8,9 artışla beklentilerin altında kaldı.