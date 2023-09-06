Avrupa borsaları düşüşle güne başladı
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 454,18 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 15.716 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 7.379 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 9.361 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 7.203 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 28.567 puanda bulunuyor.
Dün, günü yüzde 0,6 azalışla 1,0722 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0740 seviyesinde dengelendi.