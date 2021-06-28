Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 azalarak 454,94 puana düştü. Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 4,35 düşüş gösterdi.

Enerji hisseleri ortalama yüzde 2,34 değer kaybederken, sağlık sektörü hisseleri ise ortalama yüzde 0,62 değer kazandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 azalışla 6.558,02 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 15.554,18 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 azalarak 7.072,97 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,11 değer kaybederek 25.227,1 puana geriledi.

Avrupa borsalarındaki düşüte yatırımcıların COVID-19’un delta varyantına yönelik endişeleri etkili oldu.

Bu arada Avrupa'da bazı ülkeler delta varyantının en çok görüldüğü İngiltere’den gelen ziyaretçilere yeni kısıtlamalar getirirken, kıtanın en büyük ekonomisine sahip Almanya, seyahat kısıtlamalarının AB genelinde alınması konusunda çalışmalar yürütüyor.

Finlandiya merkezli Nokia’nın hisseleri, Goldman Sachs’ın hisse hedef fiyatını yükseltmesinden sonra yüzde 5’ten fazla değer kazandı. İngiliz lüks giyim markası Burberry’in hisse değeri de üst yöneticisinin (CEO) şirketten ayrılacağını açıklamasından sonra yüzde 8,75 geriledi.