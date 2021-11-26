Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 3,67 değer kaybederek 464,05 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,64 azalarak 7.044,03 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,15 düşerek 15.257,04 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,75 değer kaybıyla 6.739,73 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 4,6 gerileyerek 25.852,99 puana indi.

Euro/dolar paritesi, TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,47 düşerek 1,132 seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcılar, COVID-19'un B.1.1.529 varyantına ilişkin gelişmelerden kaygılandı. Yeni varyantın, 32 mutasyona sahip olduğu, delta türünden daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabileceği ihtimali, dünya çapında endişelere yol açtı.

Pek çok ülke yeni varyant nedeniyle bazı Afrika ülkelerine yönelik seyahat yasağı uygulamaya başladı.