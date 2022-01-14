Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker’ın bu yıl enflasyonla mücadele için üç yada dört faiz artırımı öngördüğü yönündeki açıklaması, gün içinde yatırımcı beklentileri ve risk iştahı üzerinde etkisini gösterdi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da daha önce kendisinin de daha fazlasına açık olmasına rağmen, bankanın bu yıl içinde üç kez faiz artırmasını beklediğini söylemişti.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 7 ile 39 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,01 değer kaybederek 481,16 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 azalarak 7.542,95 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,93 düşerek 15.883,24 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kaybıyla 7.143,00 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,08 gerileyerek 27.543,96 puana indi.

Euro/dolar paritesi, TSİ 21.00 itibarıyla yüzde 0,44’lük düşüşle 1,14 seviyesinde bulunuyor.