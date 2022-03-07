Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerjide oluşan yüksek fiyatların, küresel bir "stagflasyon riskini" yeniden gündeme getirmesinin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Banka ve otomotiv şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satışlar sonrası gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,1 azalarak 417,13 puandan kapandı.
Stoxx 600 bankacılık endeksinin günü yüzde 4,09 değer kaybederek kapatması dikkati çekti. Otomotiv şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 3,97 değer kaybederken, petrol ve gaz şirketlerinin hisselerinde ise yaklaşık yüzde 4 artış görüldü.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,31 azalarak 5.982,27 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü, yüzde 0,4’lük düşüşle 6.959,48 seviyesinden tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,36 değer kaybederek 22.160,28 ve Almanya DAX 30 endeksi yüzde 1,98 düşerek 12.834,65 seviyesinden günü kapattı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,40'lık düşüşle 1,088 seviyelerinde işlem gördü.
Endekslerdeki düşüşte, ABD ile Avrupalı müttefiklerinin, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı değerlendirdiklerine ilişkin haberler etkili oldu.
Rusya'ya enerji ithalatına yasak getirilmesi halinde, bunun küresel ekonomi için stagflasyon riski oluşturabileceği belirtiliyor.