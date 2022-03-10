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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü düşüşle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,69 değer kaybederek 427,12 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,27 azalarak 7.099,09 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,93 düşerek 13.442,1 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,83 değer kaybıyla 6.207,2 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 4,2 gerileyerek 22.886,69 puana indi.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.43 itibarıyla yüzde 0,73 düşerek 1,099 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Rusya-Ukrayna savaşını ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmayı olumsuz karşıladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugünkü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

 

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