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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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​​​​​​​Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,26 değer kaybederek 407,32 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 azalarak 7.187,46 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 düşerek 13.304,39 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 5.949,84 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 gerileyerek 21.846,89 puana indi.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,12 artarak 1,042 seviyesinden işlem gördü.

Almanya'da enflasyon mayıs ayında artan yakıt ve gıda fiyatlarıyla son 50 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7,9'a çıktı.

 

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa Haberleri

Borsa günü düşüşle tamamladı
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