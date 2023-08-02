Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,35 azalarak 460,84 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,36 azalarak 7.561,63 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 değer kaybederek 7.312,84 puandan kapandı.
Almanya'da DAX endeksi günü yüzde 1,36 gerileyerek 16.020,02 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,30 değer kaybederek 28.974,54 puandan tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,41 düşüşle 1,094 seviyelerinde seyrediyor.