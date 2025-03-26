Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 değer kaybederek 520,88 puana indi.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 1,98 düşüş gösterirken bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı. Sağlık şirketlerinin hisseleri de ortalama yüzde 1,47 geriledi.

Avrupa'nın bankacılık endeksi yüzde 0,66 gerilerken, otomotiv şirketlerinin hisseleri yüzde 2,61 değer kaybetti. Petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri ise ortalama yüzde 1,38 arttı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,17 azalarak 22.839,03 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 değer kaybederek 8.030,68 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 düşerek 39.058,1 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,30 artarak 8.689,59 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.10 itibarıyla yüzde 0,30 değer kaybederek 1,076 seviyelerinden işlem gördü.

Verilerde ise İngiltere bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yarı yarıya düşürerek yüzde 1'e çekti.

Almanya'nın kamu borcu, geçen yıl 63,9 milyar avroluk artışla 2 trilyon 509 milyar avroya ulaştı.

Şirket hisselerinde ise yılın en yüksek artışını gösteren Alman savunma şirketi Rheinmetall’in hisseleri bugün yüzde 2,58 değer kazandı.

Siemens Energy'nin hisseleri de şirketin Hindistan'daki rüzgar enerjisi şirketinin çoğunluk hissesinin satılacağı haberiyle yüzde 1,70 yükseldi.

Piyasalarda ABD belirsizliği

Analistler, Avrupa borsalarındaki güçlü yükselişin ardından, kısa vadeli fiyat artışlarının son dönemde hızlı bir kar realizasyonu izlediğini belirterek, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin açıklanması öncesinde kıtanın pay piyasalarında belirsizlik hakim olduğunu kaydetti.

Hafta başında ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'daki son tarih öncesinde ticaret politikasına daha ölçülü bir yaklaşım sergileyeceğinin sinyallerini vermesiyle küresel risk algısının iyileştiğini aktaran analistler, yaklaşan gümrük tarifeleri ile Avrupalı imalatçı ve ihracatçıları nelerin beklediği konusunda endişelerin devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, Financial Times'ın haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta AB'den ithal ürünlere yüzde 20'lik gümrük vergisi açıklamasını bekliyor.